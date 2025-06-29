Victor Osimhen için korkunç ihtimal: Futboldan 1 yıl uzak kalabilir!

Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da en fazla ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Victor Osimhen olmuştu.



Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ligde attığı 26 golle krallık koltuğuna oturmuştu.



Gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor.



Galatasaray'ın transferi için Napoli ile anlaştığı Osimhen, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı. AL HILAL'DEN ASTRONOMİK SÖZLEŞME



Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal'in oyuncunun çıkış maddesinde bulunan 75 milyon euro'yu Napoli'ye ödemek için hazır bulunuyor. Öte yandan Al Hilal'in Osimhen'e yıllık net 40 milyon euro kazanacağı bir sözleşme de sunacağı öğrenildi. NAPOLI CEPHESİ TEPKİLİ



Kendisine gelen teklifleri bekleten ve tatilini sürdüren golcü oyuncunun tutumu, bonservisinin bulunduğu Napoli cephesinde tepkiye neden oldu.

"KADRO DIŞI BIRAKILACAK" İtalya'dan La Repubblica'nın haberine göre Napoli, Osimhen'in bu davranışını değiştirmemesi durumunda oyuncuyu kadro dışı bırakacak. FUTBOLDAN 1 YIL UZAK KALABİLİR



Haberin devamında yıldız futbolcunun herhangi bir kulübe satılmaması ve kadro dışı bırakılması halinde 1 yıl futboldan uzak kalacağı kaydedildi. GALATASARAY'IN TEKLİFİ



Ayrıca Galatasaray'ın Osimhen için teklifinin bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro olduğu aktarıldı. Yönetimin yıldız golcünün temmuzun ilk haftasına kadar kararını vermesini istediği öğrenildi.



FORMALARDA SÜRPRİZ



Galatasaray, gelecek sezon giyeceği formaları tanıttı.



Forma tanıtımında Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Kaan Ayhan gibi isimler yer alırken, satışa çıkan formalarda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.



45 NUMARALI OSIMHEN FORMASI



Arkasında futbolcuların isminin yazılı olduğu formalar GSStore mağazalarında raflardaki yerini alırken, 45 numara Osimhen formaları da satışa sunuldu.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.