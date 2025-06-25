Victor Osimhen için tarihi takas teklifi, astronomik maaş!
Victor Osimhen transfer piyasasının en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor.
Victor Osimhen için yarış sürüyor. Galatasaray'ın cevap beklediği Nijeryalı yıldız için şimdi de Liverpool devrede.
TAKAS ÖNERİSİ
İtalya basınına göre İngiliz devi, Osimhen için Napoli'ye 20 milyon euro bonservisin yanında Darwin Nunez ya da Federico Chiesa'yı takasta vermeyi önerdi. İki ekip arasında görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.
Victor Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor.
AL-HILAL'DEN ASTRONOMİK MAAŞ
Al-Hilal ise 26 yaşındaki golcü için maaş teklifini 4 yıllık 160 milyon euro olarak revize etti.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray'ın Osimhen'in için teklifi bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon euro. Yönetim, yıldız golcünün temmuzun ilk haftasına kadar kararını vermesini istiyor.
PERFORMANSI
Geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Victor Osimhen, tüm kulvarlarda 37 gol - 7 asistlik performans sergiledi.
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