Victor Osimhen için tarihi takas teklifi, astronomik maaş!

Victor Osimhen için yarış sürüyor. Galatasaray'ın cevap beklediği Nijeryalı yıldız için şimdi de Liverpool devrede.



TAKAS ÖNERİSİ

İtalya basınına göre İngiliz devi, Osimhen için Napoli'ye 20 milyon euro bonservisin yanında Darwin Nunez ya da Federico Chiesa'yı takasta vermeyi önerdi. İki ekip arasında görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.



Victor Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor.

AL-HILAL'DEN ASTRONOMİK MAAŞ



Al-Hilal ise 26 yaşındaki golcü için maaş teklifini 4 yıllık 160 milyon euro olarak revize etti.