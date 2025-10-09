Victor Osimhen ifade verdi: "Kafam futbolda değildi"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2020 yılındaki Lille'den Napoli'ye transfer süreciyle ilgili açılan bir soruşturmada usulsüzlük iddiasıyla ilgili İtalyan polisine ifade verdi.



Osimhen, İtalya’da süren soruşturma kapsamında İtalya’nın Mali Polis teşkilatı verdiği ifadede, 2020 yazında başkan Aurelio De Laurentiis’in kendisini Napoli’ye transfer olmaya zorladığını iddia etti.

"KAFAM FUTBOLDA DEĞİLDİ"



Osimhen, "Önceki menajerim Jean Gerard bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece durumunu öğrenmek istiyordum. Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum." ifadelerini kullandı.



"SÖZLEŞMEYE SİNİRLENDİM"



"Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım." diyen Osimhen, "Çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta bana, babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şey imzalamayacaktım. Önce teknik direktör ile görüştüm ve bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli (Cristiano Giuntoli - O dönem Napoli Sportif Direktörü) ile ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama ben hiçbir şey anlamamıştım." açıklamasında bulundu.