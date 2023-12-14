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Victor Osimhen ile anlaşma sağlandı: 120 milyon euroluk ayrıntı

Napoli,  Chelsea'nin radarında olan Victor Osimhen ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Osimhen'in 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli talebini kabul ettiği aktarıldı.

Victor Osimhen ile anlaşma sağlandı: 120 milyon euroluk ayrıntı

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Napoli'de Victor Osimhen'in akıbeti netleşiyor.

İtalyan ekibinin bir süredir Yeni Sözleşme görüşmeleri yürüttüğü Nijeryalı forvetle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

90min'de yer alan habere göre; Napoli, Chelsea'nin hedefindeki Osimhen ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı.

Napoli'nin Osimhen ile 2027'ye kadar sözleşme imzalamak istediği ancak oyuncu ile 2025'te bitecek mukavelenin 1 yıl daha uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

120 MİLYON EUROLUK AYRINTI

Napoli'nin, Osimhen'in 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli talebini kabul ettiği öğrenildi. 

2022-23 sezonunda Napoli'nin kazandığı tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Osimhen, geçtiğimiz gün Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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