Victor Osimhen ile anlaşma sağlandı: 120 milyon euroluk ayrıntı

Napoli'de Victor Osimhen'in akıbeti netleşiyor.

İtalyan ekibinin bir süredir Yeni Sözleşme görüşmeleri yürüttüğü Nijeryalı forvetle anlaşma sağladığı öne sürüldü.



90min'de yer alan habere göre; Napoli, Chelsea'nin hedefindeki Osimhen ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı.



Napoli'nin Osimhen ile 2027'ye kadar sözleşme imzalamak istediği ancak oyuncu ile 2025'te bitecek mukavelenin 1 yıl daha uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.



120 MİLYON EUROLUK AYRINTI



Napoli'nin, Osimhen'in 120 milyon euroluk serbest kalma bedeli talebini kabul ettiği öğrenildi.



2022-23 sezonunda Napoli'nin kazandığı tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Osimhen, geçtiğimiz gün Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti.