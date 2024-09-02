Victor Osimhen kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Victor Osimhen kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 yılında Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Forvet pozisyonunda oynayan Osimhen, hızı, atletizmi ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.



Futbol kariyerine Nijerya'nın yerel takımlarında başladıktan sonra, Avrupa'da dikkat çekti ve 2017'de Wolfsburg'a transfer oldu. Almanya'da geçirdiği iki sezonun ardından, 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralandı. Buradaki başarılı performansı, 2019'da Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasını sağladı.



Lille'de gösterdiği etkileyici performansın ardından 2020 yılında, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.



Osimhen, ayrıca Nijerya milli takımıyla da sahaya çıkmaktadır ve genç yaşına rağmen birçok uluslararası turnuvada boy göstermiştir. 2021'de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde attığı gollerle Nijerya'nın turnuvaya katılmasına büyük katkı sağladı.