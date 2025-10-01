Victor Osimhen, sakatlıktan golle döndü!
Galatasaraylı Victor Osimhen, Liverpool maçıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk, toplamda da 3. golünü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.
Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.
Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı.
Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.
