Victor Osimhen, sakatlıktan golle döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.



Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.



Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı.



Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.