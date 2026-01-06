Victor Osimhen şov yaptı, Nijerya'yı Afrika Kupası'nda çeyrek finale taşıdı
06.01.2026 00:05
NTV - Haber Merkezi
Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi.
FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetti.
Victor Osimhen.
OSIMHEN, HAT-TRICK'İN KIYISINDAN DÖNDÜ
Nijerya Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen, müsabakada iki gol kaydetti.
Yıldız futbolcu, takımını 2-0 ve 3-0'lık üstünlüğe taşıyan golleri attı.
Nijerya Milli Takımı'nın maç önü fotoğrafı.
Osimhen'in 2. dakikada attığı gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Victor Osimhen, 68. dakikada Simon'a yerini bıraktı.
Öte yandan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de ilk 11'de başladığı maçın 83. dakikasında yerini Dele-Bashiru'ya bıraktı.
Wilfred Ndidi ve Victor Osimhen.