06.01.2026 00:05

Victor Osimhen şov yaptı, Nijerya'yı Afrika Kupası'nda çeyrek finale taşıdı
Reuters

NTV - Haber Merkezi

Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik karşı karşıya geldi.

 

FEZ Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nijerya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47. dakikalarda Victor Osimhen ile 75. dakikada Akor Adams kaydetti.

Reuters

Victor Osimhen.

Bu skorun ardından Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Mozambik ise turnuvaya veda etti.

OSIMHEN, HAT-TRICK'İN KIYISINDAN DÖNDÜ

 

Nijerya Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen, müsabakada iki gol kaydetti.

 

Yıldız futbolcu, takımını 2-0 ve 3-0'lık üstünlüğe taşıyan golleri attı.

Reuters

Nijerya Milli Takımı'nın maç önü fotoğrafı.

Osimhen'in 2. dakikada attığı gol ise VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

Victor Osimhen, 68. dakikada Simon'a yerini bıraktı.

 

Öte yandan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de ilk 11'de başladığı maçın 83. dakikasında yerini Dele-Bashiru'ya bıraktı.

Reuters

Wilfred Ndidi ve Victor Osimhen.

