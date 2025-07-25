Victor Osimhen transferi ne zaman açıklanacak? İşte Galatasaray'ın takıldığı engel

Galatasaray, önce Victor Osimhen ile sonra da Napoli ile transfer için anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılıların transferi neden hala resmen sonuçlandırmadığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan Galatasaray, Napoli'nin banka teminatı isteğini yerine getirecek.



RESMİ EVRAK İŞLERİ SÜRECİ UZATTI



40 milyon euro peşinatı hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılıların, resmi evrak işlerinin uzaması nedeniyle henüz Osimhen'e imza attıramadığı ifade edildi.



TRANSFERDE SON 48 SAAT



Galatasaray'ın transferi 48 saat içinde resmen bitirmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ödemesi için kalan 35 milyon euroyu ise yine banka teminatlı 2 taksitle ödeyecek.