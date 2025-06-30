Victor Osimhen transferini "Kesin olarak söylüyorum" diyerek canlı yayında açıkladı

Geride kalan sezonda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'da başrolü Victor Osimhen oynamıştı. GOL KRALI OLDU, TARAFTARIN GÖNLÜNE TAHT KURDU



Sarı - kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ligde attığı 26 golle krallık koltuğuna yerleşirken, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların sevgilisi haline gelmişti.



Galatasaray'ın bonservisini almak için Napoli ile anlaştığı Osimhen'in kararını vermesi bekleniyordu. Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de ilgi bulunan golcü oyuncu için dikkat çeken açıklamalar geldi.

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, katıldığı canlı yayında Osimhen'in gideceği adresi duyurdu. "KESİN OLARAK SÖYLÜYORUM..."



Nijeryalı yıldızın Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağını söyleyen Zazzaroni, "Size neredeyse kesin olarak söylüyorum; Victor Osimhen, Al-Hilal'e gidecek" dedi. "KİMSE YARISINI BİLE KARŞILAYAMAZ"



Osimhen'e yapılan teklifi açıklayan Ivan Zazzaroni, "Teklif öyle bir teklif ki kimse yarısını bile karşılayamazdı. Yıllık 40 milyon euro inanılmaz bir rakam. Piyasanın tamamen dışında. Kulüpler Dünya Kupası'na gitmek istemiyordu ancak Al-Hilal için büyük bir iyimserlik var. Bana göre oraya gidecek!" ifadelerini kullandı.

"GİTMEMESİ SÜRPRİZ OLUR" Öte yandan sarı - kırmızılıların teklifine dair değerlendirmelerde bulunan Zazzaroni, "Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez. İngiltere Premier Lig'den hiçbir teklif gelmedi. Oraya gitmemesi sürpriz olur" diye konuştu.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.