Victor Osimhen ve Mario Lemina son durumu belli oldu. Galatasaray'dan açıklama
06.09.2026 13:14
Son Güncelleme: 06.09.2026 13:27
RAMS Başakşehir karşılaşmasında Osimhen ve Lemina (sağda) sakatlanmıştı.
Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina'nın son durumları belli oldu.
Galatasaray, Victor Osimhen'in sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma, Mario Lemina'nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."
SPORTING MAÇINDA İKİSİ DE YOK
Her iki futbolcunun Sporting ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.