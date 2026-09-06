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Victor Osimhen ve Mario Lemina son durumu belli oldu. Galatasaray'dan açıklama

06.09.2026 13:14

Son Güncelleme: 06.09.2026 13:27

Victor Osimhen ve Mario Lemina son durumu belli oldu. Galatasaray'dan açıklama
Sosyal Medya

RAMS Başakşehir karşılaşmasında Osimhen ve Lemina (sağda) sakatlanmıştı.

NTV - Haber Merkezi
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Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen ve Lemina'nın son durumları belli oldu.

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma, Mario Lemina'nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

 

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

 

SPORTING MAÇINDA İKİSİ DE YOK

 

Her iki futbolcunun Sporting ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.