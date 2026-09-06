Victor Osimhen ve Mario Lemina son durumu belli oldu. Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray , Victor Osimhen 'in sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma, Mario Lemina'nın ise sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir."

SPORTING MAÇINDA İKİSİ DE YOK

Her iki futbolcunun Sporting ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.