Victor Osimhen, yeni takımını seçti: "Anlaşmaya varıldı" diyerek duyurdular

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'ın başarısında başrol oynayan Victor Osimhen, performansı ve aidiyetiyle taraftarların gönlünde taht kurmuştu.



Sarı - kırmızılı kulübün bonservisi için Napoli ile anlaşmaya vardığı yıldız golcünün geleceğiyle ilgili belirsizlik uzun süredir devam ediyordu.



Galatasaraylı taraftarların yeni sezonda da takımda görmek istediği Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.



Suudi Arabistan, İngiltere ve İtalya'dan teklifler bulunan golcü oyuncunun yeni takımını seçtiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, Victor Osimhen ile sözlü anlaşmaya vardı. TRANSFER İÇİN EL SIKIŞTI



Yıldız futbolcunun Juventus Genel Direktörü Damien Comolli ile yaptığı görüşme sonrası transfer için el sıkıştığı kaydedildi.



Comolli'nin temmuzun ortasında bitecek olan 75 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun sona ermesi için Osimhen'e "Bekle" talimatını verdiği ifade edildi.



Bu tarihin ardından Juventus'un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile pazarlıklara başlayacağı yazıldı.



İtalyan eski futbolcu Antonio Di Gennaro, Tmw Radio'ya verdiği röportajda Osimhen'in Suudi Arabistan'ı seçmeyeceğini belirterek, "Arabistan bir şampiyona değil, oraya gitmiyor. Juve'ye gitmek istiyor, aptal değil" ifadelerini kullanmıştı.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.