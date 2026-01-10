Victor Osimhen yine yıldızlaştı, Nijerya yarı finale yükseldi
10.01.2026 21:49
AA
Victor Osimhen'in 1 gol - 1 asistle oynadığı maçta Nijerya, Cezayir'i mağlup etti ve Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi.
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi.
Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.
Victor Osimhen ile Lookman'ın gol sevinci.
Ayrıca Victor Osimhen, Akor Adams'ın golünde asisti yapan isim oldu.
Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.