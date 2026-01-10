Victor Osimhen yine yıldızlaştı, Nijerya yarı finale yükseldi

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı.