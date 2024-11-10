Victor Osimhen'den Atatürk açıklaması: "Çok daha fazla saygıyı hak ediyor"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"TARİH İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR"

"Bugünün Türk halkı için ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum. Türk halkını selamlıyorum. Türkiye'ye gelmeden önce böyle büyük bir insandan haberdar değildim. Türkiye'ye geldikten sonra takım arkadaşlarım, idari ekiple olsun herkesle Atatürk'ü konuşmaya başladım. Çok merak ettim. Ne anlama geldiğini öğrenmek istedim. Çok daha fazla saygıyı hak ediyor. Tarih için çok önemli birisi, ben de saygı duyuyorum.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Bugün bizim için çok önemli oldu. Gollerimi Mauro'ya adıyorum. Ben burada olduğumdan beri çok büyük sevgi gösterdi, çok iyi davrandı. Takım içinde de çok güçlü bir figür. Çok güçlü döneceğini biliyoruz. Galibiyeti de golleri de Mauro'ya armağan ediyorum. Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum."