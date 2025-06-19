Victor Osimhen'den canlı yayında transfer açıklaması

Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferinde büyük rol oynayan Victor Osimhem'den gelecek cezabı bekliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından Osimhen transferiyle ilgili konuşan Abdullah Kavukcu, "'Biz masada varız' dedik. Napoli ile de konuştuk. Osimhen'in kararı vermesi lazım. Arap ülkelerinin, çok ciddi devlet desteği alıyor, bu da yarışta farklı bir noktaya getiriyor. Galatasaraylı olan, Türkiye'de, dünyada iş yapan insanları bir araya getirerek destek almaya çalışıyoruz." dedi.

Önceliklerinin Victor Osimhen ve kaleci transfer olduğuna dikkat çeken Abdullah Kavukcu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Osimhen belli olmadan bonservis görüşmüyoruz. Çünkü çok ciddi bonservisi var. Galatasaray'ın belli bütçeleri var. Bu bütçeler içinde bunu yapıyoruz. Osimhen'in olması için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Osimhen olması için başkanımız liderliğinde Galatasaray'ın çıkmadığı rakamlara çıkabildik. Bunu Galatasaray, geldiği noktaya gösteriyor. Osimhen ile alakalı sponsorlarımız farklı. Rahat ve sabırlı olmanızı istiyorum.”



Osimhen'in ciddi bir karar vereceğine değinen Kavukcu, "Osimhen çok ciddi bir karar verecek. Onun da bir ailesi var. Çok büyük rakamlar var. Biz hemen yarın karar vermesini istiyoruz ama saygılı da oluyoruz, devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var. O da başkanımla bizde. Şu anda bir şey yapmıyoruz ama B planımız var." şeklinde konuştu.



OSİMHEN'DEN AÇIKLAMA

Osimhen ise, katıldığı bir YouTube programında geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



Suudi Arabistan aldığı teklifler ve geleceği sorulan Osimhen, "Sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister." dedi.

26 yaşındaki Nijeryalı golcü, şu anda tatiline odaklandığını ve Galatasaray'da attığı golleri izleyerek eksilerini ve artılarını gördüğünü gördüğünü belirtti.



Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 maça çıkarken 37 gol ve 8 asist kaydetti.

