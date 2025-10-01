NTV.COM.TR

Victor Osimhen'den Liverpool maçı sonrası mesaj: "Galatasaray, dünyanın en büyük takımı!"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçı sonrasında konuştu.

, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. haftasında 'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nijeryalı golcünün sözleri:

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMI BİZİZ"

"Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç. Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık."

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

"Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. 'ı ve taraftarları çok seviyorum."

