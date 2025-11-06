Victor Osimhen'den rakiplerine gözdağı: "Kral olacak kalitem var!"
06.11.2025 01:29
Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 3 gol attığı Ajax maçı sonrası konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Nijeryalı golcünün sözleri:
“AJAX'I BİLİYORDUK”
"Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum."
Galatasaraylı Osimhen, Ajax maçında attığı golün sevincini böyle yaşadı.
“KRAL OLACAK KALİTEM VAR”
“Gol kralı olacak kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle en iyisini yapmak için mücadele edeceğim.”