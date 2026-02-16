Victor Osimhen'i "Yaz transfer döneminin rüyası" diyerek duyurdular. 90 milyon euro
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Juventus'u konuk edecek olan Galatasaray adına sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, performansıyla Avrupa'da da ön plana çıkmayı başarmıştı.
Yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan yıldız futbolcu için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
“ATLETICO'NUN EN BÜYÜK HEDEFİ”
Victor Osimhen'in, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia edildi.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in gol sevinci.
Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Victor Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.
90 MİLYON EURO
Osimhen'in Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergilediğine dikkat çekilirken, sarı-kırmızılıların 90 milyon euro'nun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.
“RÜYA GİBİ”
Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'de bulunmasının, hücum hattını "rüya gibi" kıldığı yazıldı.
Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndaki gol sevinci.
BARCELONA DA DEVREDE
Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen'i yakından takip ettiği ve teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak gördüğü aktarıldı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.