Victor Osimhen'i "Yaz transfer döneminin rüyası" diyerek duyurdular. 90 milyon euro

Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Victor Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.

90 MİLYON EURO

Osimhen'in Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergilediğine dikkat çekilirken, sarı-kırmızılıların 90 milyon euro'nun altında bir bonservis bedelini değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

“RÜYA GİBİ”

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Ademola Lookman'ın Atletico Madrid'de bulunmasının, hücum hattını "rüya gibi" kıldığı yazıldı.