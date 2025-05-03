Victor Osimhen: Önemli olan Osimhen değil Galatasaray

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Sivasspor karşısında 2 gol kaydeden Victor Osimhen tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırmayı başardı.

2 gol daha atması halinde sarı kırmızılıların efsanelerinden Jardel'i geride bırakacak olan Osimhen maç sonunda mücadeleyi değerlendi.



HER MAÇIN FİNAL OLDUĞUNU BİLİYORDUK



Osimhen, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her maçın final olduğunu biliyorduk. İki üç gol atıp maçı bitirmek önemli ama daha fazlasını istemek gerekiyor." dedi.

ÖNEMLİ OLAN OSİMHEN DEĞİL TAKIM



"Bu galibiyet 5. yıldız yolunda çok önemliydi." diyen Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rekorumu kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Önemli olan Osimhen değil Galatasaray."