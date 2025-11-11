Victor Wembanyama şov yaptı; San Antonio Spurs 4 sayı farkla kazandı
11.11.2025 10:47
Son Güncelleme: 11.11.2025 10:47
Reuters
NBA'de San Antonio Spurs, Chicago Bulls'ı 121-117 mağlup etti.
NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi San Antonio Spurs, Doğu Konferansı'nın güzide ekibi Chicago Bulls'a konuk oldu.
Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 121-117 kazandı. Spurs, bu galibiyet ile birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta sekizinci galibiyetini almış oldu.
Victor Wembanyama, gösterdiği 38 sayı, 12 ribaundluk performansla "double-double" yaptı ve deplasman ekibine galibiyeti getiren en önemli faktör oldu.
Bu mağlubiyet ile birlikte art arda üç kez maç kaybeden Bulls'ta ise Kevin Huerter, karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.
Billy Donovan'ın çalıştırdığı Chicago Bulls, bu sezonki 10. maçında dördüncü mağlubiyetini almış oldu.