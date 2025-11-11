Victor Wembanyama şov yaptı; San Antonio Spurs 4 sayı farkla kazandı

NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi San Antonio Spurs, Doğu Konferansı'nın güzide ekibi Chicago Bulls'a konuk oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı konuk ekip 121-117 kazandı. Spurs, bu galibiyet ile birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta sekizinci galibiyetini almış oldu.

Victor Wembanyama, gösterdiği 38 sayı, 12 ribaundluk performansla "double-double" yaptı ve deplasman ekibine galibiyeti getiren en önemli faktör oldu.

Bu mağlubiyet ile birlikte art arda üç kez maç kaybeden Bulls'ta ise Kevin Huerter, karşılaşmayı 23 sayıyla tamamladı.