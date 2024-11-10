Victor Wembanyama tarihe geçti

NBA'de San Antonio Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz'a 111-110 yenildikleri karşılaşmada NBA tarihine geçti.

Wembanyama, karşılaşmada 6'sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti.

Fransız genç basketbolcu, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 5 üç sayı isabeti ve üzeri istatistikle oynayan ilk oyuncu oldu.



Sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan ev sahibi Spurs'te Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı kaydetti.



İkinci galibiyetini alan Jazz'da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı buldu.

CLEVELAND 11'DE 11 YAPTI

Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı.



NBA'e 4 maçla devam edildi. Cavaliers, Nets'i ağırladığı mücadeleyi Evan Mobley'nin 23 sayı, 16 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 22 ve Darius Garland'ın 20 sayılık performanslarıyla kazanarak yoluna namağlup devam etti.



Nets'te Cameron Johnson'ın 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder'in 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

İşte NBA'de gecenin sonuçları;

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 113-125

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-103