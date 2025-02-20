Victor Wembanyama'dan Spurs'a kötü haber: Sezonu kapattı

San Antonio Spurs’un yıldızı Victor Wembanyama’nın, sağ omzundaki derin ven trombozu (DVT) nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklandı.

Spurs, kan pıhtısı oluşumunun All-Star maçının ardından Wembanyama’nın San Antonio’ya dönüşü sonrasında tespit edildiğini duyurdu.

Takımdan bir kaynak, ESPN’e yaptığı açıklamada, Spurs’ün genç oyuncunun 2025-26 sezonunun başına kadar tamamen iyileşmesini beklediğini belirtti.

BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon ilk kez All-Star seçilen ve Yılın Çaylağı unvanının sahibi olan Wembanyama, Spurs formasıyla çıktığı 46 maçta 24.3 sayı, 11.0 ribaund, 3.7 asist ve lig lideri olduğu 3.8 blok ortalamaları yakalamıştı.

Spurs’ün 23 galibiyet ve 29 mağlubiyetle mücadele ettiği sezonda önemli bir rol oynuyordu.

Kulüp, Wembanyama’nın sağlık durumu hakkında gerektiğinde güncellemeler paylaşılacağını belirtti.