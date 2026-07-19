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Fenerbahçeli İsmail Yüksek evlendi, düğündeki gösterisi alkış topladı

19.07.2026 12:33

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile hayatını birleştirdi. Düğün töreninde İsmail Yüksek'in sergilediği Kafkas halk oyunları performansı davetlilerden büyük alkış aldı