Galatasaray’ın şampiyonluğu Almanya'da coşkuyla kutlandı
10.05.2026 10:08
AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-26 sezonunu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.
