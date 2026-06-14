Milli maç heyecanı Pendik Sahili'nde doyasıya yaşandı

14.06.2026 18:15

İHA
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Dünya Kupası heyecanı binlerce vatandaşın katılımıyla birlikte Pendik Sahili'nde doyasıya yaşandı. 7'den 70'e tüm futbolseverler etkinlik alanında kurulan dev ekranda milli takım coşkusunu ve kıyasıya mücadeleyi soluksuz izledi.