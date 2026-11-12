RAMS Park’ta zemin mesaisi gece gündüz sürüyor

Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle birlikte, RAMS Park ’ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokuldu. Saha bakım ekibinin gece-gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü ve zemini Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi. Öte yandan, RAMS Park'ta gece süren çalışmalar ve çim büyütme lambalarının oluşturduğu atmosfer de havadan görüntülendi.