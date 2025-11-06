Viktoria Plzen-Fenerbahçe: İlk 11'de sürpriz
06.11.2025 12:23
Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Viktoria Plzen deplasmanında...
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Doosan Arena'da oynanan müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Allard Lindhout düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le karşılaşacak.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında attığı golün sevincini böyle yaşamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de UEFA listesine yazılmayan Becao, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun deplasman kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
PLZEN ÇOK FORMDA
Tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Viktoria Plzen, formda görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Çekya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla haftaya 5. sırada girdi.