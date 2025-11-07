Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyona efsaneden çarpıcı yorum: "Düdüğünü elinden alın!"
07.11.2025 14:17
NTV - Haber Merkezi
Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Doosan Arena'da oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken maçın 90+4. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurmuştu.
PENALTI İTİRAZI
Fenerbahçeli Jhon Duran, Plzen ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmış ve sarı-lacivertliler penaltı beklemişti.
Karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izlemiş ancak penaltı kararı yerine Jhon Duran'ın faul yaptığına hükmetmişti.
“ŞORTU NEREDEYSE ÇIKARILDI”
Bu karar sonrası Fenerbahçeli futbolcular isyan ederken, maçın 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin resmi hesabından pozisyonun fotoğrafı paylaşıldı ve "Şortu neredeyse çıkarıldı. VAR: İzleme önerildi. Hakem: Devam." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli futbolcuların Viktoria Plzen maçında penaltı beklediği pozisyon.
RTL'de yorumculuk yapan Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, hakem Allard Lindhout'un uzun süre görev yapmaması gerektiğini söyledi.
“DÜDÜĞÜ ELİNDEN ALINMALI”
Matthaus, "Akan oyunda görmediği bir pozisyonda düdük çalmaması normal. Ancak oyun durduğunda yine kararını değiştirmiyorsa o hakemin düdüğü elinden alınmalı. Bu pozisyon açık bir penaltıydı." dedi.
Fenerbahçeli futolcular, Viktoria Plzen maçı hakemine itirazlarda bulundu.
“UZUN SÜRE ARA VERMESİ LAZIM”
Hakemin uzun süre sahalardan uzak kalması gerektiğini savunan Alman efsane, "Almanya'da da hakemleri tartışıyoruz ancak bence bu hakemin uzun süre ara vermesi lazım." ifadelerini kullandı.