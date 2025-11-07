Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyona efsaneden çarpıcı yorum: "Düdüğünü elinden alın!"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olmuştu.

Sarı-lacivertliler, Doosan Arena'da oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken maçın 90+4. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu geceye damga vurmuştu.

PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçeli Jhon Duran, Plzen ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmış ve sarı-lacivertliler penaltı beklemişti.

Karşılaşmanın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izlemiş ancak penaltı kararı yerine Jhon Duran'ın faul yaptığına hükmetmişti.

“ŞORTU NEREDEYSE ÇIKARILDI”

Bu karar sonrası Fenerbahçeli futbolcular isyan ederken, maçın 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin resmi hesabından pozisyonun fotoğrafı paylaşıldı ve "Şortu neredeyse çıkarıldı. VAR: İzleme önerildi. Hakem: Devam." ifadeleri kullanıldı.