Villarreal-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Villarreal ve Juventus nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Villarreal'in stadı Estadio de Ceramica'da oynanacak olan mücadelede milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da formna giymesi bekleniyor. Peki, Villarreal-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Villarreal sahasında Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma 1 Ekim 2025 Çarşamba günü, saat 22.00'de başlayacak.



Estadio de Ceramica'da mücadele, Türkiye'de TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'İ



Villarreal: Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Partey, Gueye, Parejo, Buchanan, Pepe, Mikautadze



Juventus: Mi Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso, David, Kenan, Vlahovic