Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Villarreal ligin iddialı ekiplerinden Osasuna’yı konuk ediyor. Girona ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Villarreal ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Osasuna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Villarreal - Osasuna mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
VİLLARREAL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Villarreal - Osasuna karşı karşıya geliyor. Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 19.30 ’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.