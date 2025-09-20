Villarreal - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Villarreal ve Osasuna kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Osasuna zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Villarreal - Osasuna mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



VİLLARREAL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Villarreal - Osasuna karşı karşıya geliyor. Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 19.30 ’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

