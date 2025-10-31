Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Villarreal - Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Rayo Vallecano zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



VİLLARREAL - RAYO VALLECANO MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Villarreal - Rayo Vallecano kozlarını paylaşıyor. Villarreal'de, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da da başlayacak mücadele S Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



