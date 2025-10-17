Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)
İspanya LaLiga’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Villarreal, Real Betis’i konuk ediyor. Villarreal ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Villarreal yıldız isimleriyle Real Betis karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Real Betis ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Villarreal - Real Betis mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
VİLLARREAL - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN?
İspanya’da haftanın dikkat çeken maçında Villarreal - Real Betis kozlarını paylaşıyor Villarreal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.