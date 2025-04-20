Villarreal  - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Konuk ekip bu sezon ligde 41 puan toplarken puan tablosunda daha üst sıraları hedefliyor. Real Sociedad ligde çıktığı 31 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Villarreal ise topladığı 51 puanla Atletico Madrid’i takibini sürdürüyor. Peki Villarreal - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



VİLLARREAL - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da 32’nci hafta mücadelesinde Villarreal ve Real Sociedad kozlarını paylaşacak.



Ceramica Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (20 Nisan) saat 17:15’te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Villarreal bu sezon ligde 51 puan toplarken haftaya 5. sırada giriyor. Real Sociedad ise 41 puanla 11. sırada.



