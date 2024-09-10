Vincent Aboubakar Hatayspor'da

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Akdeniz ekibi Hatayspor'la 1 senelik sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın transferi konusunda Hatayspor ile anlaşıldığını ve 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı sonlandırıldığını duyurdu.
117 MAÇTA 60 GOL
Aboubakar 3 dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta 117 maçta 60 gol 14 asistlik performans sergiledi.
Bu sezonki 5. transferini gerçekleştiren Hatayspor geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirmişti.
HATAYSPOR BÖYLE DUYURDU
🤙🏾Ｖｉｎｃｅｎｔ Ａｂｏｕｂａｋａｒ pic.twitter.com/7fe5FBitB1— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 9, 2024
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