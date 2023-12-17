Vincent Aboubakar, Instagram'da Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı

Beşiktaş'ta son haftalarda yaşadığı sakatlık ve performans düşüşünün ardından eleştirilere maruz kalan Vincent Aboubakar, yeni gelen yönetimin aldığı kararla kadro dışı bırakıldı.

Siyah beyazlıların antrenmanına her ne kadar kadro dışı kalmış olsalar bile Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rashid Ghezzal ve Jean Onana katılmıştı.

Aboubakar, Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Ayrıca sakatlık yaşadığı esnada saç ektirdiği iddialarına cevap veren Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım.

Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı." diye konuşmuştu.