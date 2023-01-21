Vincent Aboubakar İstanbul'da

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Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı İstanbul'a getirdi.

Kamerunlu santrforu taşıyan uçak, Al Nassr'ın seyahat belgesini geç göndermesi nedeniyle gece 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Aboubakar'ı havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı.

30 yaşındaki golcü oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da 2.5+1 yıllığına kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



KAYSERİ KAFİLESİNDE YER ALABİLİR



Öte yandan bugün 16.00'da Kayserispor maçı için bu Kayseri'ye gidecek siyah-beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar da kafilede yer alabilir.



Kamerunlu golcü ile sözleşme imzalanmasının ardından işlemler yarın oynanacak Kayserispor maçına kadar bitirilmeye çalışılacak. Aboubakar, evraklarının yetişmesi halinde yarın oynanacak Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR



Siyah-beyazlı formayı farklı dönemlerde 2 sezon terleten Kamerunlu golcü, 2 şampiyonluk yaşamıştı. 2016-17 yılında ligde 27 maçta Beşiktaş forması giyen Aboubakar; 12 gol, 4 asistlik performans göstermiş ve Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tecrübeli golcü, 2020-21 sezonunda da 26 maçta; 15 gol, 5 asistle şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olmuştu.