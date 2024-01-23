Vincent Aboubakar'a MLS ekibi talip oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vincent Aboubakar'a yeni bir talip çıktı.

African Foot'un haberine göre, MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'nin Kamerunlu golcüyle yakından ilgilendiği ve yakında Beşiktaş'a teklif yapacağı öne sürüldü.

LA Galaxy'nin Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında siyah-beyazlılardan bilgi aldığı da belirtildi.

Ancak 32 yaşındaki golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILANLAR ARASINDA KALAN TEK FUTBOLCU

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan oyunculardan Rosier Nice'e, Jean Onana Marsilya'ya, Eric Bailly ise Villarreal'e transfer oldu.



Rachid Ghezzal affedilrek takıma dönerken, kadro dışı bırakılan futbolculardan yalnızca Vincent Aboubakar kaldı.