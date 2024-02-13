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Vincent Aboubakar'a MLS ekibi talip oldu

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a MLS ekiplerinden LA Galaxy'nin talip olduğu ve 32 yaşındaki forvete 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Vincent Aboubakar'a MLS ekibi talip oldu

'ta kadro dışı bırakılan ve Afrika Uluslar Kupası'nın ardından takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vincent Aboubakar için bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, MLS ekiplerinden LA Galaxy'nin Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galaxy'nin Kamerunlu golcüye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.

32 yaşındaki santrfor bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

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