Vincent Aboubakar'a MLS ekibi talip oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Afrika Uluslar Kupası'nın ardından takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vincent Aboubakar için bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın Fransız basınına dayandırdığı habere göre, MLS ekiplerinden LA Galaxy'nin Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galaxy'nin Kamerunlu golcüye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.

32 yaşındaki santrfor bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.