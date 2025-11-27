Vincent Kompany: "Bu mağlubiyet bizi büyütecek"

2025/2026 sezonunun başlangıcından beri yenilmeyen Bayern Münih'in 18 maçlık yenilmezlik serisi Avrupa'nın beş büyük liginin tarihine geçmişti.

Alman devinin bu serisi dün akşam alınan 3-1'lik Arsenal mağlubiyetiyle birlikte sona erdi.

Takımın teknik direktörü Vincent Kompany, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla birlikte mevcut durumu değerlendirdi.

"SORUNLARIMIZI PAZAR GÜNÜ ÇÖZMELİYİZ"

Şu an takım olarak tüm odaklarının pazar günü oynayacakları St. Pauli maçında olduğunu söyleyen Belçikalı teknik adam,"Gereken reaksiyonu vermeli ve insanlara bir mağlubiyetle dağılmayacağımızı göstermeliyiz. Bu mağlubiyet bizi büyütecek. Cevaplar gelecek. Sorunlarımızı pazar günü çözmeliyiz. Oyuncularımın şimdiden St. Pauli maçı için heyecanlandıklarına dair içimde bir his var." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZDEN 3 PUAN ALMAMIZI BEKLEMİYOR"

St. Pauli'nin kalecisi Nikola Vasilij ise zorlu mücadele öncesi karamsar açıklamarda bulundu. Vasilij, "Aslında mental olarak rahat olabiliriz çünkü üzerimizde bir baskı yok. Bayern Münih ile üst üste 10 maç oynasak bile kimse bizim 3 puan almamızı beklemez. Bu maç bizim defansif aksiyonlarımızı geliştirmemiz için iyi bir fırsat. Çünkü savunma yapmaya ihtiyacımız olacak." dedi.

KARŞILAŞMA 29 KASIM'DA

Bayern Münih'in St. Pauli'yi ağırlayacağı karşılaşma 29 Kasım'da yani önümüzdeki cumartesi günü yapılacak.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.