Vincent Kompany'den fikstür açıklaması: "Altı günde üç maç oynamak bizim için problem değil"

Bayern Münih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçın tamamını kazandı ve Avrupa'nın beş büyük liginde bunu başaran ilk ve tek takım konumunda.

Alman devi önümüzdeki altı gün içinde biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere üç maça çıkacak.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.



"SORUN DEĞİL"



Bu tempoya alışık olduklarını söyleyerek açıklamalarına başlayan Belçikalı teknik adam, "Bizim için altı günde üç maç oynamak bir problem değil. Bunu zaten hep yapıyorduk, fikstür zor diye bir anda hedeflerimizi değiştirecek değiliz." ifadelerini kullandı.





"ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ RAKİBİMİZİ BELİRLEYEMEM"



Yarın (1 Kasım Cumartesi) oynayacakları Bayer Leverkusen maçı hakkında da konuşan Kompany, "Bu bizim için üst seviye bir maç. Son iki yılda olanlardan dolayı aramızda bir rekabet oluştu. Burada şampiyonluk yolundaki ana rakibimizi belirleyecek değilim. Önemli olan tek şey kazanmak. Ama onlarla olan rekabetimiz bir gerçek. Bunu göz ardı edemeyiz. Geçen haftalarda neler yaptıkları ortada. 18 muhtemel puanın 16'sını topladılar. Bundesliga'nın en iyi takımlarından biriler ve kale önünde çok tehlikeliler." diyerek konuşmasına son verdi.

