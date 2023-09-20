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Vincenzo Montella A Milli Takım için Türkiye'de

A Milli Takım’da yeni teknik direktör arayışı başladı. Listenin ilk sırasındaki isim İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella. İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye geldi.

Vincenzo Montella A Milli Takım için Türkiye'de

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Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde belirleyecek.

Adaylar arasında öne çıkan isim Vincenzo Montella. İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye geldi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek 49 yaşındaki çalıştırıcı, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü olabilir.

Anlaşma sağlanması halinde Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan Montella, daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla teknik direktörlüğü yaptı.

Listedeki diğer adaylar Abdullah Avcı, Fatih Terim Sergen Yalçın ve Joachim Löw.

Montella ile anlaşma sağlanamaması halinde diğer adaylarla temaslar başlayacak.

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