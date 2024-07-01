Vincenzo Montella: Avusturya her anlamıyla bütün bir takım

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Avusturya’ya karşı birkaç ay önce bir maçımız odu. İyi bir takım, belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum. Çok agresif ve pres yapan bir takım. Geçiş pozisyonları harika olan bir takım. Birkaç gün önce yaptığım bir yorum vardı, 'Bana kulübü anımsatıyorlar' diye. Her anlamıyla bütün bir takım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası’nda tek İtalyan teknik direktör kalmasının hatırlatılması üzerine Montella, "Keşke 4 İtalyan hoca da buraya kadar devam edebilseydi." dedi.



Kenan Yıldız’ın iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden İtalyan teknik direktörü, "Her antrenmanda kendini gelişmeye çabalayan biri. Hızlı, temposu, tekniği, becerisi, bunlar hepsi beğendiğim özellikler. O 90 dakika tamamında tutarlı olma anlamında mesafe kaydedebilir. Birkaç gol atma şansı vardı ama şansı yaver gitmedi." şeklinde konuştu.



"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"



Vincenzo Montella, genç futbolcu Arda Güler hakkında sorulan bir soruya ise, şu cevabı verdi:



"Yeterince iyiyseniz yaşınız da yeterlidir. Yetenekliyseniz 15 yaşında da yetenekli olabilirsiniz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bu herkesin görebileceği bir şekilde ortada. Oyun içinde gelişmesi gereken bazı alanlar var. Onun gibi bir futbolcu olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, Bir takım alanlarında kendini geliştirmesi lazım. Bunu da yapacaktır."



"O BAŞKA BİR MAÇ, BU BAŞKA MAÇ"



Geçtiğimiz mart ayında Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Montella, "İlk yarısı o maçın son derece eşitti. Herhangi bir başka bir skorla da bitebilirdi. İlk yarı itibarıyla iki takım da maçı kazanabilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık ve bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimi hatırlamıyorum. O başka bir maç, bu başka maç. Ralf bunu biliyor. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur" ifadelerini kullandı.