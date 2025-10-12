Vincenzo Montella, Bulgaristan-Türkiye maçıyla tarihe geçti: Bunu yapabilen başka bir yabancı yok!

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında Bulgaristan deplasmanına çıktı.



Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ay-yıldızlıların 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (k.k.), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek sayısı 13. dakikada Kirilov'dan geldi.



Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten A Milli Takım, 3. maçlar sonunda 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Bulgaristan ise puansız olarak son basamakta yer buldu.



Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya deplasmanına çıkacak.



A Milli Takım'ın hücum oyuncusu Kenan Yıldız, Bulgaristan maçında attığı golün sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından tarihe geçti.



İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde hem genel toplam hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

A Milli Takım'ın başında bugüne kadar çıktığı maçlarda 14 kez kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu zaferlerin 7'sini deplasmanda aldı.



Montella'nın bu istatistiği Türkiye Milli Futbol Takımı tarihine adını yazdırmasını sağladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçında sık sık kenardan oyuncularına taktik verdi.