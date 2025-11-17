Vincenzo Montella: Futbolda her şey mümkün

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

“FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN”

Çok önemli bir maç olduğunu belirten Montella, “Motivasyonumuz çok yüksek. Herkesi en iyi şekilde hazırladık. Hepimiz için bir test olacak. Yarın istediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. Futbolda her şey mümkün, inançlıyız. Yarın maça çıktığımızda kendi hırsımız ve isteğimizle beraber, kendi futbolumuzu oynadığımızda kazanabileceğimizi de biliyoruz.” dedi.