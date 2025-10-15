Vincenzo Montella, gözünü Dünya Kupası'na dikti: "İspanya'yı yenip lider olmayı kim istemez?"

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM" "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli." "YEDİĞİMİZ GOLDEN BİRAZ RAHATSIZIM AMA İNANILMAZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK" "Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

"DURAN TOPLARA ÇOK ÇALIŞIYORUZ"



"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."



"LİDER OLMAYI KİM İSTEMEZ?"



"İspanya'da bir sürpriz... Bakacağız! Tabii bu durum İspanya'nın elinde biraz çünkü averajları çok iyi. Biz en iyisini yapacağız. Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez?"