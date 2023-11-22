Vincenzo Montella: Grubu lider bitirdiğimiz için mutluyuz

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, "Birincilik için lider döndüğümüz için çok mutluyuz. Takıma çok fazla iltifatlar yağdı ve bu takıma ne kadar güvendiğimiz apaçık ortada. Maça gelmek gerekirse zorlu bir karşılaşma olduğunu hepimiz biliyorduk. İlk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama en önemlisi milli takıma geldiğimden bu yana gördüğüm en güzel şeylerden ikinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon. Sahaya ağırlığımızı koymaya başladık. Çok mutluyum. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon çok önemliydi. Lider tamamlayabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLE ALAKALI YORUM YAPMAM"



Montella, hakem kararlarıyla ilgili gelen bir soruyu, "Ben hiçbir zaman hakemle alakalı yorum yapmam. Dışarıdan yargılamak gerçekten daha kolay oluyor, belki isteyerek bir takımı daha fazla öne çıkarmış gibi gözükse de öyle olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı pozisyonlarda farklı bir bakış açısıyla pozisyonları yorumladığını söyleyebiliriz. Genel olarak bilerek, büyük hatalar yaptığını da düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

"CENK TOSUN'UN EKSİKLİĞİNİ YAŞADIK"



Vincenzo Montella, "Milli takımın bir golcü eksikliği var mı?" sorusuna ise "Bu maçta Cenk Tosun'un eksikliğini şöyle yaşadık, Letonya maçında iki gol atmıştı. Tabii Enes Ünal da bizim için değerlendirebileceğimiz bir futbolcu, ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz." yanıtını verdi.



Montella, EURO 2024'te İtalya ile eşleşme ihtimalinin hatırlatılması üzerine ise "Şu anda duygusal anlamda bir şey hissetmiyorum. Sadece beklemedeyiz, kurayı bekleyeceğiz. İleride böyle bir şey olursa daha fazlasıyla cevap verebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



İtalyan teknik adam, "Göreve geldiğinizden bu yana takımda en fazla gelişim gösteren futbolcu kim oldu?" sorusunu, "Bakış açım olarak bütün futbolcuların gelişebileceğine inanan bir hocayım. Çalışmalarım da bu yönde oluyor. Kenan bu seviyede oynamamıştı, bu seviyede kendini gösterdi, bu gerçekten beni sevindirdi. Deneyimli oyuncuların da gelişebileceğine inanıyorum." şeklinde yanıtladı.



Montella, yabancı bir basın mensubunun kaleci Altay'ın Manchester'daki durumunu sorması üzerine ise şöyle konuştu:

"KALECİ KONUSUNDA GÖNLÜM ÇOK RAHAT"



"Altay, çok genç bir kaleci. Almanya maçında da ne kadar iyi bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi. Eminim ki takımında da oynayabilecek. Genç yaşına rağmen deneyimi var. Oynama fırsatı bulunca ne kadar önemli bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kaleci konusunda gönlüm çok rahat. Uğurcan çok iyi iki maç oynadı, çıkmasaydı devam edeceğine eminim. Mert'in de ne kadar iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz."