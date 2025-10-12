Vincenzo Montella ile en farklı zafer!

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında A Milli Takım, konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.



Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (k.k.), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek sayısı 13. dakikada Kirilov'dan geldi.



Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten A Milli Takım, 3. maçlar sonunda 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Bulgaristan ise puansız olarak son basamakta yer buldu.



Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya deplasmanına çıkacak.



MONTELLA DÖNEMİNİN EN FARKLI ZAFERİ



A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemindeki en farklı galibiyetini Bulgaristan deplasmanında kazandı.



Montella yönetiminde bu maça kadar en farklı galibiyetini 4-0'la Konya'da Letonya karşısında elde eden ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 5 farklı yendi.