Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı | (Fenerbahçe ile mi anlaştı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Montella'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.
"MONTELLA İLE YOLLARI AYIRDIK"
A Spor'a konuşan Murat Sancak, "Şu dakika itibari ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah gittiği yerde başarılı olur" dedi.
"FENERBAHÇE'YE GİDERSE GÖNÜL KOYARIM"
Başkan Sancak, Montella'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine "Montella'nın Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla önerildiğini biliyorum ama anlaştığını zannetmiyorum. Bize saygısızlık yapmazlar. Ali Başkan da bana sormadı. Giderse de hayırlı olsun ama bana sorulmadığı için gönül koyarım" diyerek yanıt verdi.
2 MİLYON 750 BİN EURO İSTEDİ
Sancak, Montella'ya 1 milyon 850 bin euro ödediklerini, kendisinin yeni sözleşme için 2 milyon 750 bin euro istediğini söyledi.
ONYEKURU GİDİYOR, GÖKHAN İNLER AKADEMİNİN BAŞINA GEÇİYOR
Murat Sancak, Henry Onyekuru ile yolların büyük ihtimalle ayrılacağını belirtirken, 39 yaşındaki Gökhan İnler'le de görüşeceklerini ve futboculuk kariyerini noktalasa bile tecrübeli oyuncuyu akademinin başına getireceklerini söyledi.
SVENSSON - FENERBAHÇE İDDİASI
Lacivert mavili kulübün başkanı, Norveçli sağ bekleri Jonas Svensson'a Fenerbahçe'nin talip olduğu iddialarının sorulması üzerine "Bana ulaşan bir teklif yok" dedi.
DHA: FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
DHA'nın haberine göre Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.
Fenerbahçe'de Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü öne sürüldü. Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları belirtildi.
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.
İRFAN CAN'IN DURUMU NET DEĞİL
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Transfer
- Fenerbahçe