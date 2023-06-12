Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı | (Fenerbahçe ile mi anlaştı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Montella'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.



"MONTELLA İLE YOLLARI AYIRDIK"



A Spor'a konuşan Murat Sancak, "Şu dakika itibari ile Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah gittiği yerde başarılı olur" dedi.



"FENERBAHÇE'YE GİDERSE GÖNÜL KOYARIM"



Başkan Sancak, Montella'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine "Montella'nın Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla önerildiğini biliyorum ama anlaştığını zannetmiyorum. Bize saygısızlık yapmazlar. Ali Başkan da bana sormadı. Giderse de hayırlı olsun ama bana sorulmadığı için gönül koyarım" diyerek yanıt verdi.



2 MİLYON 750 BİN EURO İSTEDİ



Sancak, Montella'ya 1 milyon 850 bin euro ödediklerini, kendisinin yeni sözleşme için 2 milyon 750 bin euro istediğini söyledi.



ONYEKURU GİDİYOR, GÖKHAN İNLER AKADEMİNİN BAŞINA GEÇİYOR



Murat Sancak, Henry Onyekuru ile yolların büyük ihtimalle ayrılacağını belirtirken, 39 yaşındaki Gökhan İnler'le de görüşeceklerini ve futboculuk kariyerini noktalasa bile tecrübeli oyuncuyu akademinin başına getireceklerini söyledi.



SVENSSON - FENERBAHÇE İDDİASI



Lacivert mavili kulübün başkanı, Norveçli sağ bekleri Jonas Svensson'a Fenerbahçe'nin talip olduğu iddialarının sorulması üzerine "Bana ulaşan bir teklif yok" dedi.