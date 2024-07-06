Vincenzo Montella’dan 3 değişiklik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşılaşıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya maçının 11’ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı. Montella; Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’na görev verdi.



3 FUTBOLCU CEZALI



Ay-yıldızlılarda, Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek ve aynı karşılaşmada attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA’dan iki maç men cezası alan Merih Demiral kadroda yer almıyor.

Milliler müsabakaya; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.