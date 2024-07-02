Vincenzo Montella'dan 3 değişiklik

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya müsabakasının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Montella, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'ye görev verdi.



Millilerde Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin sarı kart cezalarından dolayı kadroda bulunmuyor.