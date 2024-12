Vincenzo Montella'dan Arda Güler yorumu

Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2024'e konuk olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takımın EURO 2024 performansı, Dünya Kupası elemeleri ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergilediklerini dile getiren Montella, “EURO 2024'te takımımızın sahaya yansıttığı birliktelikle hep beraber keyif aldığımızı gördük. Milli takım olarak yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşlarımızı birleştirdik. Bu durum beni sportif anlamdaki başarılardan daha çok mutlu etti diyebilirim. İşimi yaparken de en az hata nasıl yapabilirim diye düşünürüm. Hollanda'nın ikinci golünü kestiremedik. Bariz bir faul var olmasına rağmen gol yememiz çok üzücü oldu açıkçası” diye konuştu.

“HOCALIK YAPARKEN BELİRLİ BİR ZIRH GİYMENİZ GEREKİYOR”



Milli takımdaki oyuncu seçimleriyle alakalı gelen bir soruya da İtalyan çalıştırıcı, “Hocalık yaparken belirli bir zırh giymeniz gerekiyor. Bu tarz konuşulanlardan etkilenmemek için sağlam durmalısınız. Milli takımda en iyi oyuncularımız kim ise onlar oynuyor. Şampiyonada 8 golümüz 7 farklı oyuncudan geldi. Herkesin oyun içinde etkin olduğu bir futbol tarzını benimsiyorum” cevabını verdi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda alınan 3-1'lik Karadağ mağlubiyetiyle ilgili ise Vincenzo Montella, “Bizim oyuncularımızın kapasitesi belli. Farklı bir yapıda sahaya çıkmak takımımızın kimliğine aykırı bir şey olacaktı. Genelde rakibimizin özelliklerine göre hareket ediyoruz. O gün istediğimi gerçekleştiremedik. Sonuç istediğimiz gibi olmadı” açıklamalarında bulundu.



“DÜNYA KUPASI'NA KATILABİLMEK BÜYÜK BİR BAŞARI OLACAK”



Milli takım olarak sıradaki hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Montella, “Futbolda çok fazla spekülasyon var. Bunlara çok kulak vermemek gerekiyor. Bizim tek amacımız Dünya Kupası'na katılabilmek. Türkiye 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyor. Bu hedefe katılabilmek bizim için büyük bir başarı olacak. Bizim ikinci torbada olmamız belirleyici değildi. Rakipler tabii de zor olacaktır. Biz çalışmalarımızı bırakmadan işimize bakacağız. Oyun kimliğimizden kopmadan, bütün oyuncularımızın sahada ne yapması gerektiğini bilerek şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Önemli olan birlik ve beraberliği sağlayarak sahada gereken kimliği yansıtabilmek” dedi.

50 yaşındaki teknik direktör, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynanacak müsabakalarda favori görülmenin şans olduğunu belirterek, "Rakibimiz 6 yıldır aynı hoca ile devam ediyor. A Ligi'nden buraya gelen bir ekip. Son maçlarında da Almanya'ya karşı iyi bir oyun sergilediler. Oyunu görmek ve kendi futbolumuzu oynamak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.



“ARDA GÜLER ZAMANLA DAHA FAZLA ŞANS BULACAKTIR”



Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in zamanla daha fazla forma şansı bulacağı düşüncesinde olduğunu da aktaran Montella, “Avrupa'nın birçok ülkesinde oynayan oyuncularımız var. Bu bizim için çok güzel bir şey. Arda da 2 senedir dünyada en çok kupayı müzesine götüren takımda forma giyiyor. Teknik anlamada üst düzey olduğunu zaten biliyorduk. Bunun yanı sıra mental olarak da kendisini çok geliştirdi. Real Madrid'de olmaya devam etmesi onun yararına olmaya devam edecektir. İlerleyen zamanlarda da daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.



“TÜRKİYE'DE HER SEFERİNDE YÜKSEK KAPASİTELİ MAÇLAR İZLEYEMİYORUZ”



Vincenzo Montella, son olarak da Süper Lig hakkında konuştu. Ligde her maçın yüksek kalitede oynanmadığını sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, “Türkiye'de her seferinde yüksek kapasiteli maçlar izleyemiyoruz. İngiltere'de neredeyse her maç yüksek seviyeli oluyor. İspanya'da orta sıralardaki takımların maçları ile benzer seviye maçlar oynanıyor. Yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yüksek seviyeli bir maç olacak mesela ama her maç bu şeklide olmuyor” ifadelerini kullandı.